Helft van alle Vlamingen die woning verkopen, wil het eerst zelf proberen en gaat daarbij steeds professioneler te werk

Studio Matuvu helpt mensen die hun huis zonder makelaar willen verkopen. De helft van de Vlamingen die hun woning wil verkopen, probeert dat eerst zelf. Als het huis na zes maanden nog niet verkocht is, stapt driekwart van de 'doe-het-zelvers' alsnog naar een vastgoedprofessional. Dat stelt Studio Matuvu, dat particuliere verkopers begeleidt die zonder makelaar werken.

De start-up voerde een kwalitatief onderzoek uit bij experts en bij honderd Vlamingen die hun woning zonder makelaar verkopen. Daaruit blijkt dat ruim 44 procent van de Vlamingen die hun huis zelf verkopen, wil vermijden dat ze een te “hoge” vergoeding moeten betalen wanneer ze een vastgoedprofessional inschakelen. Zo’n 41 procent meent gewoon dat het niet zo moeilijk kan zijn. Een kleine 15 procent doet het zelf, omdat ze een slechte ervaring met een makelaar hebben.

Wanneer het na een half jaar nog niet gelukt is de woning verkocht te krijgen, schakelt ruim 43% alsnog een makelaar in. “We willen op geen enkel moment een oordeel vellen over wat nu het beste is: met of zonder makelaar”, zegt Kris Vansteenvoort, de zaakvoerder van Studio Matuvu. “We zien alleen dat er ook heel wat Vlamingen zijn die het kost wat kost zonder willen proberen. Die markt willen we nu ondersteunen.”

Onder meer op administratief vlak is bij de Vlaming de vraag naar hulp relatief groot: 17 procent van de mensen die hun woning uit de hand verkopen, weet niet hoe ze al die officiële verkoopsdocumenten en -attesten in orde moeten brengen.

Persoonlijk verhaal

Dé grote hamvraag bij heel wat particuliere verkopers blijft echter hoe ze hun woning tussen al die duizenden zoekertjes moeten laten opvallen. “De Vlaming die eigenhandig zijn woning verkoopt, beseft dat hij een stap verder moet gaan dan tot nu toe het geval was”, zegt Vansteenvoort. “Daarom wordt er almaar meer met gepersonaliseerde websites gewerkt, waarop eigenaars hun eigen verhaal over het huis vertellen. Dat werkt. Kopers willen een persoonlijk verhaal horen. En voor de verkopers kost hen dat in de meeste gevallen minder dan 1000 euro, terwijl de commissie van een makelaar doorgaans hoger ligt.”

Volgens Studio Matuvu leidt het werken met een dergelijke website vaak tot een snellere verkoop. “Wanneer de website klaar is, wordt ze extra in de verf gezet op sociale media en via immowebsites”, klinkt het. “Vaak komen daar dan veel gegadigden op af, wat tot een snelle verkoop leidt.”

