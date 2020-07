Helft van aannemers verwacht tegen einde van het jaar veel minder activiteit HR

08 juli 2020

13u09

Bron: Belga 2 Binnenland De helft (49 procent) van de aannemers verwacht tegen het einde van het jaar veel minder activiteit. Dat blijkt uit een enquête van de Confederatie Bouw waaraan 553 bouwondernemingen hebben deelgenomen. “Nu worden de orderboeken die voor de crisis goed gevuld waren afgewerkt, maar nieuwe opdrachten komen er amper bij”, zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. “Zonder ondersteunend beleid verzeilt onze sector vanaf het najaar in een diepe crisis.”

Bij 46 procent van de bouwbedrijven zijn de orderboeken momenteel al minder dan 3 maanden gevuld, zo blijkt uit de enquête. Bovendien verwacht de helft dat de activiteit de komende maanden ook veel minder zal zijn dan normaal. Daarnaast is bij 69 procent van de aannemers het zakencijfer momenteel negatief. De belangrijkste hinderpalen hiervoor zijn de nog steeds geldende sociale afstand op werven (39 procent), het gebrek aan vraag vanuit de markt (35 procent) en de beschikbaarheid van leveranciers (19 procent).

Ook op middellange termijn verwacht de sector weinig goeds. Zo denkt vier op de tien aannemers dat 2021 even slecht zal zijn als 2020. Drie op de tien gaan uit van een nog slechter jaar, terwijl 6 procent vreest voor een ronduit rampzalig 2021. “Het is dan op zich weinig verrassend dat 3,1 procent van de bouwondernemingen voor een faillissement vreest de komende maanden”, meldt de Confederatie Bouw. Meer dan een vijfde (21,7 procent) van de bouwbedrijven denkt bovendien personeel te moeten afdanken tegen eind dit jaar.

Relancebeleid

“Het vertrouwen van onze sector is op een aantal maanden tijd compleet afgebrokkeld. Dat er geen federaal relancebeleid voor de bouw is uitgewerkt, heeft daar natuurlijk ook voor een groot stuk mee te maken”, zegt Robert de Mûelenaere. “De federale regering had moeten kiezen voor een beleid dat de investeringen aanmoedigt van gezinnen, bedrijven en overheden in allerlei bouwprojecten die op heel wat beleidsvlakken een effect hebben: wonen, energie- en milieuefficiëntie, stedelijke vernieuwing, mobiliteit en dies meer.”

