Helft restaurants dicht tijdens match Belgen Daimy Van den Eede Gunter Van Stappen

03 juli 2018

19u09

Bron: VTM Nieuws 5 Naar schatting de helft van de Vlaamse restaurants sluit nu vrijdagavond de deuren vanaf 19.30 uur. Ze verwachten niet dat er tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels veel volk op restaurant zal gaan. Dat meldt Horeca Vlaanderen na een rondvraag aan VTM NIEUWS.

Volgens de restaurantuitbaters zullen vooral mensen die niet houden van voetbal op restaurant gaan. Veel uitbaters vinden het niet de moeite waard om voor een klein aantal mensen open te blijven. Maar veel restaurants zijn wel van plan om vroeger de deuren te openen en eten te serveren.

"We zien dat er weinig of geen reservaties binnenkomen tijdens wedstrijden van de Rode Duivels", zegt Paul Snoeys van Horeca Vlaanderen. "Maar veel mensen vragen wel of ze vroeger mogen eten, bijvoorbeeld al vanaf 17.00 uur. Op die manier zijn ze zeker op tijd voor de match."