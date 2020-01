Helft personeel rusthuizen gaat gebukt onder stress IB

20 januari 2020

05u31

Bron: Belga 10 Bijna de helft van het personeel in woon-zorgcentra heeft problemen met werkstress en 45 procent vindt zijn werk emotioneel belastend. Dat blijkt uit de jongste werkbaarheidsmonitor van de ­Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), voor het jaar 2019, waarover Het Nieuwsblad vandaag bericht.

Daarmee scoren de rusthuizen slechter dan de rest van de zorgsector, en zeker slechter dan de arbeidsmarkt.

Volgens Olivier Remy, vakbondssecretaris bij ACV Puls, is het personeelstekort de grote boeman. "Ouderen gaan op steeds ­latere leeftijd naar een woon-zorgcentrum", zegt hij. "Daarom is er meer personeel nodig dan vroeger omdat de bewoners hulpbehoevender zijn geworden. Maar de personeelsnorm van de Vlaamse overheid is hierin niet mee geëvolueerd.”

ACV vraagt daarom dat de Vlaamse regering meer geld vrijmaakt om extra personeel aan te werven. "Het is stilaan 2 voor 12 in ouderenzorg", aldus Remy. De vakbond is zich daarom ook aan het beraden over mogelijke acties in de ­ouderenzorg begin april.