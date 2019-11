Helft namaakproducten komt naar ons land via postpakket ttr

28 november 2019

13u30

Bron: belga 0 Bijna de helft van de namaakgoederen die door de douane onderschept worden (49 procent), komt ons land binnen via postpakketten. Dat laat de douane weten naar aanleiding van Black Friday, Sinterklaas en Kerst, waarbij steeds meer consumenten hun geschenken in het buitenland aankopen en via postpakket laten leveren. Dit jaar werden al 234.736 namaakgoederen in beslag genomen, waarvan 115.684 stuks via de post werden geleverd.

Meer dan 95 procent van de vaststellingen van namaakgoederen gebeurde via postpakketten of koeriers, één procent gebeurde via zeehavens. "Toch is de buit haast even groot, aangezien we bij postpakketten (49 procent) slechts één voorwerp per keer vinden en bij zeecontainers (48 procent) gaat het vaak om een hele voorraad", zegt Francis Adyns van FOD Financiën. "Het aantal goederen is sterk gedaald tegenover 2018 maar het aantal vaststellingen steeg met twintig procent."

De totale economische waarde van de namaakspullen loopt dit jaar op tot iets meer dan 19 miljoen euro, vorig jaar was dat nog bijna dertig miljoen euro. De daling is vooral te wijten aan het zo goed als wegvallen van de trafiek van namaaksigaretten. De meeste namaakproducten die in beslag werden genomen, zijn speelgoed of kledij. Maar liefst 63,9 procent daarvan was afkomstig uit China, 21,7 procent kwam uit Hongkong.

Gevaren

Nochtans brengen namaakgoederen ook gevaren met zich mee. "Vaak bevatten ze toxische stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid", zegt Karen Ghysels van het Europees Centrum voor de Consument. "Of ze zijn onveilig: speelgoed kan stukjes bevatten die loskomen en gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen, een namaak hoverboard kan in brand schieten... We raden consumenten aan zeker logisch na te denken bij hun aankoop: wie is de verkoper? Is de prijs niet te laag? Hoe ziet het product eruit?"

Consumenten die namaakproducten kopen, riskeren een boete voor het schaden van intellectueel eigendomsrecht en de kosten van de vernietiging.

De makers van namaakproducten vatten, is vaak onbegonnen werk. "Zij zitten in het buitenland en zijn moeilijk te vinden", zegt Kristian Vanderwaeren van de Algemene administratie van de douane en accijnzen. "Wij focussen op de websites die de goederen aanbieden, maar ook dat is een voortdurende strijd want zodra we één website sluiten, opent wel weer een andere.”

Rode Neuzen Dag kent vrijdag zijn finale. Met het ingezamelde geld helpt Rode Neuzen Dag onze jongeren sterker te maken, vooral op scholen. Samen met meer dan 2 miljoen lezers gaat HLN voor #generationstronger. Als elke HLN-lezer slechts 1 euro bijdraagt, kan Rode Neuzen Dag een recordsom ophalen in de laatste rechte lijn. Het enige wat je daarvoor moet doen, is een sms sturen. Dat doe je door NEUS te sms’en naar 4666. Met slechts 1 euro kan je dus een wereld van verschil maken. Of het is gelukt, verneem je vrijdag tijdens de grote liveshow op VTM om 20.40 uur.