Helft minder mensen met brugpensioen IB

10 augustus 2018

05u19

Bron: Belga 0 Het aantal mensen dat met brugpensioen vertrekt, is gehalveerd in vier jaar tijd. Dat schrijft De Morgen vandaag.

Ondanks de soms felle discussies over brugpensioen (officieel 'SWT' genoemd), verliest het systeem fors aan populariteit. Het aantal mensen dat op jaarbasis instapte, is gehalveerd sinds 2013, blijkt uit cijfers van de RVA. In het laatste jaar van de regering-Di Rupo waren het er nog 13.900, in 2017 daalde dat aantal naar 6.800.

Ook het aantal mensen dat met brugpensioen wordt gestuurd na herstructurering zit in dalende lijn. In 2011 waren dat er nog 2.300 op jaarbasis, vorig jaar nog een kleine 900. De lijn is daar wel een stuk grilliger. Het aantal collectieve ontslagen varieert afhankelijk van de economische context.

Het totale aantal SWT'ers maakt zo een duikvlucht. Momenteel zijn er dat zo'n 75.000, in 2011 waren het er nog 120.000.

De verklaring voor de cijfers ligt voor een groot stuk bij het gevoerde beleid. Al onder premier Elio Di Rupo (PS) werd afgesproken om de voorwaarden voor brugpensioen te verstrengen, zijn opvolger Michel diepte die inspanning verder uit.