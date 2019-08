Helft minder kinderen verloren gelopen aan de kust in juli HAA

02 augustus 2019

11u05

Bron: Belga 0 In vergelijking met vorig jaar zijn er in juli 2019 bijna de helft minder kinderen verloren gelopen aan de kust. Enkel op zeer warme dagen tijdens de hittegolf waren er pieken tot 50 verloren kinderen per dag in één gemeente.

In juli 2019 liepen 560 kinderen verloren op onze stranden, meldt de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV). Dat is een pak minder dan vorig jaar. Toen liepen er 1.100 kinderen verloren. In 2017 waren dat er 411 er en in 2016 liepen er in de eerste maand van de zomervakantie 714 kinderen verloren.

In meerdere gemeenten kwamen personen ernstig in de problemen toen ze zich lieten verrassen door de sterke stroming. Enkele tussenkomsten vonden bovendien plaats in onbewaakte zones of buiten de openingsuren, ondanks de waarschuwingen om binnen bewaakte zones te zwemmen.

Door de hittegolf waren er ook een aantal grotere tussenkomsten voor toeristen met hartklachten of andere gezondheidsproblemen. In bijna elke kustgemeente werden meerdere tussenkomsten genoteerd voor personen met een hitteslag.

Het IKWV benadrukt dat de redders broodnodig zijn in dergelijke situaties. "Het is dan ook een zeer spijtige zaak dat het dossier van de financiering voor de redders aan zee nog steeds niet werd afgerond", klinkt het. Vanaf eind 2019 is de provincie West-Vlaanderen geen vennoot meer van IKWV en verliest de vereniging 250.000 euro aan werkingsmiddelen.