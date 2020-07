Helft minder kankerdiagnoses door corona KVE

15 juli 2020

06u26

Bron: Belga 0 Het aantal kankerdiagnoses is in de maand april met bijna de helft gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Kankerregister waarover De Morgen bericht. Veel mensen stelden niet-essentiële onderzoeken uit en de grote bevolkingsonderzoeken vielen stil.

Terwijl er in een maand tijd normaal meer dan 5.000 nieuwe vaststellingen zijn, waren dat er afgelopen april 44 procent minder. Bij huidkanker en melanomen is de daling het scherpst, tot meer dan 60 procent.

"Tijdens de lockdown aarzelden mensen om naar de dokter te gaan en soms was het ook gewoon bijna niet mogelijk", zegt Liesbet Van Eycken van de Stichting Kankerregister. Tegelijk viel tijdens de lockdown de screening stil. De lopende bevolkingsonderzoeken naar dikkedarmkanker en baarmoederhalskanker lagen tot midden mei stil, die naar borstkanker werd pas eind juni hervat. Ook daar liep het aantal diagnoses fel terug.

Agressieve kankers

Opvallend is dat het aantal diagnoses bij de meest agressieve kankers, zoals pancreas-, long- of slokdarmkanker slechts beperkt terugliep. Voor een vreemd vlekje op de huid wachtten heel wat mensen voor een consult, maar wanneer de symptomen acuut waren, vonden ze wel de weg naar de dokter of specialist.

Vanaf half april ziet Van Eycken een algemene verbetering van de cijfers. De piek van het coronavirus was dan stilaan achter de rug en ook sensibiliseringscampagnes van onder meer Kom Op Tegen Kanker en huisartsenverenigingen hebben hun werk gedaan.

Gevolgen

Volgens Van Eycken is het nog moeilijk in te schatten wat de gevolgen zijn van de uitgestelde diagnoses. Wel geeft ze aan dat we bij een volgende lockdown beter niet opnieuw alles toe gooien. "Mits de nodige veiligheidsmaatregelen weten we hoe we de consultaties kunnen verder zetten zonder risico op besmetting", besluit ze.