Helft meer vaders met ouderschapsverlof kv

09 juni 2018

05u55

Bron: Belga 0 Op vijf jaar tijd is het aantal vaders met ouderschapsverlof met de helft gestegen. Van alle werkende mannen genoot 2,4 ouderschapsverlof in 2017, 54 procent meer dan vijf jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de hr-dienstengroep Acerta, zo schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en Le Soir vandaag.

Vrouwen nemen vaker dan mannen ouderschapsverlof: 4,5 procent genoot er in 2017 van. Dat is iets minder dan vijf jaar geleden. Uit cijfers van de RVA blijkt dat 19.555 mannen en 44.184 vrouwen vorig jaar ouderschapsverlof opnamen.

Naast ouderschapsverlof kunnen ouders ook tijdskrediet opnemen voor de zorg van een jong kind. Volgens cijfers van de RVA maakten 3.282 mannen en 21.263 vrouwen van die mogelijkheid gebruik. Ook dat is een sterke stijging. Vijf jaar geleden ging het om 282 mannen en 3.882 vrouwen.

Lees ook: Danone laat kersverse ouders langer thuis