Helft meer ufomeldingen in ons land dan vorig jaar: hier zag u ze allemaal vliegen Koen Van De Sype

02 januari 2020

08u23 4 2019 was een druk jaar voor het Belgisch UFO-meldpunt. Er werden maar liefst 266 waarnemingen gedaan en dat was 46 procent meer dan in 2018, toen er 182 meldingen binnenliepen. Vooral in Oost-Vlaanderen zagen we ze vliegen. Opmerkelijk: Elon Musk zat er voor iets tussen.

De stijging is hoofdzakelijk terug te voeren tot enkele kleine waarnemingsgolven. “Op 25 mei zorgde een groep van 60 satellieten die door het ruimtebedrijf SpaceX (van Elon Musk, red.) in een baan rond de aarde werd gebracht voor 33 meldingen”, klinkt het bij het UFO-Meldpunt. “En ook een tweede lancering in november van 2019 veroorzaakte verwarring.”

Sliert van sterren

De ‘slierten van sterren’ zullen ook in de nabije toekomst nog voor extra ufomeldingen zorgen, zo verwacht het meldpunt. “SpaceX is immers van plan om maar liefst 12.000 (!!) van deze Starlink satellieten rond de aarde te laten vliegen”, klinkt het in het jaarverslag.





Een andere waarnemingspiek was er op 14 september, toen een Ierse weerballon boven Gent explodeerde. “Dat incident was goed voor 37 meldingen in één avond tijd”, aldus het meldpunt. “Dat is een absoluut record voor één dag.” (lees hieronder verder)

Een van de interessantste, met fotomateriaal gedocumenteerde waarnemingen die het meldpunt afgelopen jaar ontving, dateert van 10 januari 2019 in Deinze. Als een chirurg rond 7.15 uur samen met zijn vrouw en vier kinderen zijn woning verlaat, ziet het gezin hoog in de lucht een onbeweeglijke lichtgele rechthoek met in het midden een donker kruis en op het snijpunt van de armen een gele bol. De rechthoek is “ongeveer 25% van de volle maan” groot. Na 10 minuten wordt de waarneming gestaakt omdat de kinderen naar school moeten.

Onderzoek van het UFO-meldpunt kon de waarneming niet verklaren. Vermoedelijk ging het om de reflectie van spots (van de nabijgelegen school of een bouwwerf in de buurt) in ijskristallen. (lees hieronder verder)

Het was zes jaar geleden dat er nog eens zo veel meldingen binnenliepen bij het UFO-meldpunt. In 2013 klokte de organisatie af op 267 waarnemingen en ook de twee jaren daarvoor waren er erg bewogen.

Het Franstalige COBEPS (Comité Belge pour l’Etude des Phénomènes Spatiaux) ontving in 2019 ‘maar’ 85 ufomeldingen.