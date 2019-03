Helft leeflonen uitgekeerd aan niet-Belgen: “Deze Sinterklaaspolitiek is onhoudbaar voor onze sociale zekerheid”



Redactie

03 maart 2019

06u00 16 Van de bijna 1 miljard euro die afgelopen jaar werd uitgekeerd aan leeflonen ging zowat de helft naar niet-Belgen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas opvroeg bij minister van Maatschappelijke Integratie Ducarme.

Wie onvoldoende bestaansmiddelen heeft kan beroep doen op het leefloon bij het OCMW. De kostprijs ervan bedroeg vorig jaar 990 miljoen euro. Nooit eerder lag dat bedrag zo hoog. Opvallend: 440 miljoen euro of zowat de helft van het totale budget wordt uitgekeerd aan mensen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken.

Het aandeel van buitenlanders in de uitbetaling van de leeflonen zit al enkele jaren in stijgende lijn. In 2012 was dat nog een derde van het totaalbudget. Vandaag is dat de helft. Er is een duidelijke toename bij niet-Europeanen. Vergeleken met de regeerperiode Di Rupo is er sprake van een stijging met 105 procent. De regering-Michel spendeerde op vier jaar tijd 1,4 miljard euro aan leeflonen voor niet-Europeanen, meer dan het dubbele als Di Rupo.

Barbara Pas van Vlaams Belang waarschuwt: “Open grenzen en een open sociale zekerheid zijn onverenigbaar. We moeten ophouden met Sinterklaas te spelen voor de hele wereld. Doen we dat niet, dan gaat ons sociaal bijstandssysteem onvermijdelijk naar de haaien. De eerste slachtoffers daarvan zullen onze eigen behoeftigen zijn.”