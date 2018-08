Helft jongeren vreest Derde Wereldoorlog Video: Jan Aelberts

28 augustus 2018

Hoe kijken onze Vlaamse jongeren naar de toekomst? We stelden de vraag aan 16- tot 24-jarigen en schrokken ons een hoedje. Een blik in de glazen bol van onze jeugd oogt niet fraai. De helft vreest dat het uurwerk van de klimaatopwarming al op vijf óver twaalf staat - ook bij ons jongerenpanel (rechts) -, zes op de tien verwacht nog méér terreur en zelfs de schrik voor WO III zit er flink in.

