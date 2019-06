Helft horecazaken heeft last van tafelschuimers RL

23 juni 2019

06u00

Bron: Belga 0 De helft van de horecazaken kreeg vorig jaar af te rekenen met klanten die vertrekken zonder te betalen. Bij een kwart gebeurt het zelfs maandelijks. Dat blijkt uit cijfers van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, waarover De Zondag bericht.

"Vorig jaar werd 51% van de horecazaken minstens één keer geconfronteerd met een geval van tafelschuimerij. Dat is een stijging met 33 procent in vergelijking met vijf jaar terug", zegt Christine Mattheeuws van NSZ . Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen voerde een onderzoek bij 562 horecazaken over dit fenomeen.

"Een kwart van de horecazaken wordt hier maandelijks mee geconfronteerd, voor 2 procent is het zelfs dagelijkse kost. De statistieken van de politie wijzen op dezelfde tendens. In 2017 stelde de politie 567 gevallen vast, in 2014 waren dat er 471. En dit is slechts het topje van de ijsberg, want slechts 16% van de feiten wordt daadwerkelijk aangegeven. We vragen daarom aan de horecazaken om zoveel mogelijk officieel klacht in te dienen. Zo kunnen er meer maatregelen getroffen worden om slachtoffers te voorkomen."

7 op de 10 horecazaken nemen ondertussen maatregelen om het probleem tegen te gaan. Zo vragen de meesten om op het terras onmiddellijk te betalen.