Helft festivalgangers die nog met auto moet rijden drinkt alcohol mvdb

07 juni 2018

12u57

Bron: Belga 0 De helft van de Belgische bestuurders op zomerfestivals drinkt alcohol terwijl ze nog met de auto moeten rijden. Een derde houdt rekening met de wettelijke limiet, maar een op de vijf past zijn alcoholgebruik helemaal niet aan. Dat blijkt uit de resultaten van een studie van Vias, die vandaag bekendgemaakt werden bij de presentatie van de nieuwe BOB-zomercampagne.

De nieuwe campagne, die voorgesteld werd in aanwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets, wil verandering brengen in die cijfers.

Bij het EK Voetbal merkten we in de uren na de matchen van de Rode Duivels een forse toename van het aantal ongevallen met bestuurders onder invloed Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA)

Het aantal ongevallen met een bestuurder onder invloed tijdens de maanden juni, juli en augustus is tussen 2010 en 2017 met een derde afgenomen, van 1.607 tot 1.094. "Toch gebeuren er tijdens de zomer elke dag nog twaalf verkeersongevallen waarbij een bestuurder onder invloed van alcohol is", zegt Jambon.

Met tal van feesten, festivals en het WK Voetbal in het vooruitzicht is het volgens de minister erg belangrijk om bestuurders te sensibiliseren. "Bij het voorbije EK Voetbal merkten we in de uren na de matchen van de Rode Duivels een forse toename van het aantal ongevallen met bestuurders onder invloed. Voor het komende WK geeft een kwart van de Belgen aan minstens één wedstrijd buitenshuis te willen volgen. De campagne en controles zijn dus zeker op hun plaats", aldus Jambon.

We doen dit niet om te pesten, maar om het ergst denkbare te voorkomen Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA)

De minister benadrukt dat de controles dit jaar doelgericht, flexibel en kort zullen zijn. "Met de sociale media is het niet langer interessant om lange controles op eenzelfde plaats te houden. De politie zal zich dus meer verplaatsen. We doen dit niet om te pesten, maar om het ergst denkbare te voorkomen. Elke verkeersdode minder maakt de campagne de moeite waard."