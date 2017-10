Helft bromfietsen in overtreding bij controle door Brusselse politie mvdb

Bron: Belga 3 thinkstock (archieffoto) Bij een controle door de Brusselse lokale politie afgelopen woensdag bleek de helft van de gecontroleerde bromfietsen in overtreding. Dat meldt de Brusselse politie vandaag.

De agenten controleerden woensdag 40 bromfietsen en daarvan bleken er 22 niet in orde. Bij de meeste was de snelheid opgedreven maar de politie betrapte ook enkele bestuurders die niet verzekerd of niet ingeschreven waren, of zelfs geen rijbewijs hadden.

Drie motorrijders kregen bij dezelfde controleactie een boete omdat ze geen aangepaste kledij droegen en de politie haalde ook een verhuiswagen uit het verkeer waarvan één van de achterbanden nog amper profiel had. Bovendien stond de band bijna plat, had de bestuurder een rijverbod van drie maanden en was het voertuig niet verzekerd.

De 45 alcoholtesten die de politie tijdens de controleactie afnam, bleken negatief.