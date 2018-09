Helft Belgische terroristen begint als crimineel Guy Van Vlierden

11 september 2018

05u09 0 Nergens stappen criminelen zo vaak over naar terreur als in België en Frankrijk. Dat blijkt uit de allereerste studie die het gangsterterrorisme in heel Europa vergelijkt. Gemiddeld heeft een kwart van alle terroristen een verleden in de misdaad. Maar bij ons loopt dat op tot de helft.

Sinds het bloedbad van november 2015 in Parijs heet ons land een middelpunt van gangsterterrorisme te zijn. Heel wat sleutelfiguren die afkomstig waren uit België bleken immers een verleden in de gewone misdaad te hebben. Vraag was lang of dat verschijnsel typisch Belgisch is - of hier alleen het duidelijkst in de kijker kwam.

De gereputeerde denktank GLOBSEC biedt daar nu een antwoord op. Ze onderzocht 225 terroristen uit elf landen en concludeert dat Belgen en Fransen dubbel zo vaak een voorafgaand strafblad hebben als het Europese gemiddelde.

Hoe dat komt, staat nog niet vast. Maar de onderzoekers wijzen op het belang van vriendschapsbanden bij de vorming van terreurnetwerken. Die maken dat één oud-crimineel al gauw ook andere aantrekt. Dat België en Frankrijk in hetzelfde schuitje zitten, heeft dan weer te maken met de nauwe banden tussen jihadisten aan weerszijden van de grens.

Uit het onderzoek, dat deze krant exclusief kon inkijken, blijkt ook dat het misdaadverleden van terroristen merkelijk zwaarder is dan tot nu werd gedacht. Van de 116 feiten die de onderzoekers optekenden, valt twee derde onder de noemer 'zware criminaliteit' - zoals gewapende overvallen, gewelddaden en zelfs moord.

Islamitische Staat preekte in haar propaganda dat “mensen met het slechtste verleden soms de mooiste toekomst creëren” - waarmee ze de jihad voorstelde als een vorm van boetedoening en ook heel wat navolging in gevangenissen kreeg. Lees het hele verhaal in onze abonneezone. Proef nu 4 weken gratis.