Helft Antwerpse kinderen spreekt thuis geen Nederlands Astrid Roelandt

25 maart 2019

05u00 16 Het aantal kinderen dat thuis geen Nederlands spreekt, blijft jaar na jaar toenemen. In de stad Antwerpen gaat het om net niet de helft van de kinderen in het basisonderwijs.

Leerkrachten kwamen vorige week op straat om te protesteren tegen de hoge werkdruk. Het M-decreet, de administratieve lasten, maar ook het feit dat steeds meer kinderen een taalachterstand hebben, zorgt dat ze handen te kort komen. Die toestand is het ergst in de Nederlandstalige scholen in het Brusselse Gewest. In Oudergem of Sint-Jans-Molenbeek heeft maar liefst 79% van de leerlingen in het Nederlandstalig basisonderwijs een andere moedertaal. In de stad Brussel gaat het om bijna 70%.

In de provincie Antwerpen spreekt 22,4% van de kinderen in het basisonderwijs thuis geen Nederlands, terwijl dat vijf jaar geleden 'maar' 18,7% was. Bij de kleuters gaat het om 24,1%. In de stad Antwerpen piekt het aantal anderstalige leerlingen in het basisonderwijs op 46,2%.

Minder concentratie

In Oost-Vlaanderen (16,9%), Limburg (15,3%) en West-Vlaanderen (11,9%) ligt het aandeel anderstaligen in het basisonderwijs een pak lager - al zien we ook daar een stijging tussen de 2 en 3% in vijf jaar. "Dit is geen puur grootstedelijk fenomeen meer", benadrukt N-VA-parlementslid Vera Celis.

Al zijn er grote verschillen tussen regio's en steden, tussen de scholen onderling valt dit nogal mee. "Uit onderzoek blijkt dat anderstalige kinderen vandaag redelijk verspreid zitten", aldus experte Bieke De Fraine (KU Leuven). "Vroeger zag je een grotere concentratie anderstaligen in bepaalde scholen. Die verschillen zijn er nog, maar ze worden kleiner." Ze benadrukt wel dat niet elk anderstalig kind minder kansen heeft. "Het gaat om een heel diverse groep. Er zitten bijvoorbeeld ook kinderen bij met hoogopgeleide ouders uit Singapore. Ze staan er zeker niet allemaal slechter voor dan kinderen die wel Nederlands spreken met hun ouders. Maar gemiddeld lopen ze wel meer risico om te dubbelen of in een richting te belanden die niet overeenkomt met wat ze kunnen. Daarom is het belangrijk om hun Nederlands zo vroeg mogelijk bij te spijkeren."

Taalbad

N-VA wil daarom dat er tijdens de volgende legislatuur nog meer wordt ingezet op taalbaden, waarbij een leerling zijn reguliere schoolcarrière bijvoorbeeld een jaartje 'on hold' zet om intensief Nederlands te volgen. Het voltallige Vlaams Parlement engageerde zich vorige week om daar na de verkiezingen sterker op in te zetten. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) benadrukt wel dat er al heel wat gebeurd is deze legislatuur: kleuterscholen krijgen per anderstalige nieuwkomer 950 euro extra om aan hun Nederlands te werken, de vernieuwde kinderbijslag stimuleert ouders om hun kind naar de kleuterklas te sturen en vanaf het schooljaar 2020-2021 gaat de leerplicht van 6 naar 5 jaar. "Maar door de stijgende groep anderstaligen zullen er extra inspanningen én middelen nodig zijn", aldus Crevits. "Dit is dé uitdaging van de toekomst."