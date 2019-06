Hele voorraad Westvleteren op twee uur uitverkocht bij eerste online verkoopmoment TT

26 juni 2019

15u35 8 Op het eerste echte online verkoopmoment van de trappistenbieren van Westvleteren is de volledige voorraad in twee uur uitverkocht. Veel geïnteresseerden die de webshop probeerden binnen te geraken, moesten heel wat geduld uitoefenen of bleven uiteindelijk voor een virtuele gesloten deur staan.

De trappistbieren werden vandaag voor de eerste keer echt online verkocht sinds de Sint-Sixtusabdij het nieuwe systeem invoerde. Vorige week vonden wel al twee testverkopen plaats om het nieuwe systeem te testen. Bierliefhebbers moeten zich nu eerst registreren en hun nummerplaat doorgeven. De ‘slimme wachtkamer’ onthoudt welke geregistreerde klant al eerder bier bestelde. Wie nog nooit eerder aan de beurt kwam, krijgt bij een volgende keer voorrang. Mensen kunnen maximaal twee bakken bier bestellen per twee maanden, er zijn twee verkoopmomenten per maand.

De abdij verkocht het bier voorheen telefonisch aan particulieren. Dat zorgde voor heel wat stress bij de verantwoordelijke personen omdat fraude moeilijk te controleren was.



Westvleteren brouwt op kleine schaal. Jaarlijks gaat het om zowat 6.000 hectoliter, gespreid over 42 brouwdagen per jaar. In 2005 ging het om 4.500 hectoliter. Plannen voor een productieverhoging zijn er niet - het brouwen moet passen binnen het abdijleven.



Op 10 juli volgt het volgende online verkoopmoment.