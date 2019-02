Hele land gaat plat op 13 februari: geen openbaar vervoer én vliegverkeer, ook politie, VRT en onderwijsvakbond roepen op om te staken HA SPS ADN

01 februari 2019

08u25

Bron: Belga 211 De nationale staking op 13 februari neemt alsmaar grotere vormen aan. Nadat het openbaar vervoer gisteren een stakingsaanzegging indiende, roept ACV Transcom vandaag op om het werk neer te leggen in de havens en luchthavens. “Er zullen die dag geen lijn- en chartervluchten in het Belgisch luchtruim plaatsvinden”, voorspelt ACV-sectorverantwoordelijke Kurt Callaerts. Bij de politie en de VRT is een stakingsaanzegging ingediend. En ook de christelijke onderwijsvakbond COC zal meedoen.

Dat zegt Koen Van Kerkhoven, de secretaris-generaal van COC. “Ook in het onderwijs is er eenzelfde ongerustheid over het voortbestaan van een sterke openbare dienstverlening en een rechtvaardige openbare sociale zekerheid”, stelt COC in een persmededeling. “Alle werknemers moeten kunnen genieten van een goede pensioendatum en een treffelijk pensioenbedrag. De aanvallen op het onderwijspensioen moeten daarbij ophouden, want ze betekenen een afbraak van de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. Tot slot moet ook in onderwijs de werkdruk omlaag. COC wil vanwege de federale en de Vlaamse overheid eindelijk concrete voorstellen krijgen die werkgevers zullen verplichten om daar dringend werk van te maken.”



Dat laatste betekent dat het niet bij die ene dag in februari zal blijven? “Wij hebben inderdaad een hele reeks bekommernissen die specifiek zijn voor onze sector”, zegt Koen Van Kerkhoven. Het is zeker niet uitgesloten dat er naast 13 februari nog andere acties komen in het onderwijs.”

Ook ACV Transcom roept op om het werk neer te leggen in onder meer de havens, bij skeyes (het vroegere Belgocontrol) en de luchtvaartmaatschappijen. Callaerts is er “zeker” van dat de aanzegging ruim zal worden opgevolgd door de luchtverkeersleiders, en verwacht dat er geen lijn- of charterluchten zullen plaatsvinden op 13 februari. “Er zullen natuurlijk wel medische vluchten mogelijk zijn”.

Ook alle havenarbeiders worden opgeroepen deel te nemen aan de staking, idem bij de grondafhandelaars op de luchthavens. Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij de havens verwacht dat de haven van Antwerpen tijdens de ‘Valentijnsstaking’ “volledig stil zal liggen”.



Gisteren dienden ook al de vakbonden bij de NMBS, De Lijn, MIVB en de TEC een stakingsaanzegging in.

Solidariteit

De politie legt eveneens het werk neer op 13 februari. De vakbonden ACOD en ACV dienden een stakingsaanzegging in voor de gehele geïntegreerde politie, ofwel de lokale en federale politie. De staking wordt georganiseerd in het kader van de discussies over “de verbetering van de koopkracht, de verhoging van de lonen, de verhoging van de uitkeringen en pensioenen, betere eindeloopbaanmaatregelen, betere mogelijkheden om het professionele leven te combineren met het privéleven, alsook de verbetering van woon-werkverkeer”, klinkt het.

Ook bij de VRT wordt gestaakt, zegt ACOD-secretaris Wies Descheemaeker. “Een stakingsaanzegging is ingediend. We roepen op om te staken.” Welke vorm de staking zal aannemen en in welke mate de kijkers en luisteraars hinder zullen ondervinden van de actie is nog niet duidelijk. “Daarover overleggen we deze week met de andere vakbonden”, aldus nog Descheemaeker.

De stakingsactie is ingegeven door solidariteit met de privésector. Maar het loonoverleg heeft ook gevolgen bij de onderhandelingen over het loon van de contractuelen bij de VRT, zegt de secretaris nog.

Regering herhaalt oproep om dialoog te hervatten

De nationale vakbonden riepen vorige week dinsdag op tot een nationale staking op 13 februari nadat het loonoverleg in de privésector voor de periode 2019/2020 was mislukt. Het loonrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) zegt dat de lonen de komende twee jaar maximaal 0,8 procent mogen stijgen, bovenop de index. Voor de vakbonden is die marge onvoldoende, terwijl ze voor het VBO niet overschreden mag worden.

Volgende dinsdag staat een afzonderlijke ontmoeting op het programma van de regering met de vakbonden en werkgevers, om na te gaan hoe de onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord (IPA) weer kunnen worden opgestart.

Premier Charles Michel herhaalt zijn oproep richting de sociale partners om de dialoog te hernemen. “Een stakingsdag is altijd een mislukking in onze ogen”, zei de eerste minister na afloop van de ministerraad. “Het is aan beide partijen om te bekijken wat nog mogelijk is en we hopen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt”, voegt minister van Werk Kris Peeters (CD&V) toe. Hij merkt wel op dat de regering over minder manoeuvreerruimte beschikt nu ze in lopende zaken zit.