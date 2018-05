Heldhaftige sous-chef zet achtervolging in op tafelschuimers in Tienen avh Kristien Bollen

01 mei 2018

11u39

Bron: eigen berichtgeving 0 Een kok van restaurant De Refugie in Tienen heeft zondagavond twee tafelschuimers bij de lurven gevat. De twee mannen hadden een hele avond uitgebreid getafeld, maar namen de benen toen ze de rekening gepresenteerd kregen. Maar op de snelle sprint van souschef Maxime hadden de tafelschuimers niet gerekend.

De twee tafelschuimers, jonge twintigers volgens de uitbaters, kwamen zondagavond omstreeks 21 uur aan in restaurant De Refugie in Tienen. Ze bestelden kreeft, kaviaar en champagne, waardoor de rekening aan het eind van de avond behoorlijk gepeperd was: 210 euro. Maar van betalen kwam uiteindelijk niks in huis.

Toen de betaling met de kaart tot zes keer toe misliep, stelde uitbaatster Katrien Vanistendael voor dat één van de twee geld zou afhalen terwijl de andere in het restaurant bleef. Na bijna een halfuur wachten spurtte de achtergebleven gast plots naar buiten.

Achtervolging

“Hij is weg”, riep ober Stijn Philips nog, waarop souschef Maxime Lemeer te voet de achtervolging inzette. Pas enkele kilometers verder kon Maxime de weggevluchte tafelschuimer inhalen. Er vond geen gevecht plaats, maar de man probeerde wel nog te onderhandelen. Na enkele minuten stopte een politiecombi bij de mannen.

De politie nam de wegloper mee naar het politiekantoor en zette Maxime terug af aan het restaurant. Daar klonk het voltallige personeel met champagne om de goede afloop te vieren. Of uitbaters hun geld krijgen, valt nog af te wachten.