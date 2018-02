Heldendaad: buurman redt slapend gezin uit brandend huis in Liedekerke TVP

06 februari 2018

Een buurman van een gezin in de Liedekerkse Poortstraat heeft deze ochtend een ware heldendaad verricht. De man zag de rook rond 5.30 uur, beukte de deur in en haalde de drie bewoners naar buiten. Zij lagen toen nog te slapen. De brandweer had enkele uren nodig om het vuur geblust te krijgen, mede door de instabiliteit van de woonst. Het huis is compleet onbewoonbaar. Een aanpalende woonst kon de brandweer vrijwaren van brand. Niemand raakte gewond.