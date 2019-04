Helaas, kinderen, geen schommel en zandbak deze week: tuin afgesloten wegens geluidsoverlast Naschoolse opvang sluit deel van speeltuin na klachten buur Redactie

08 april 2019

14u08 3 De schommel en de zandbak van kinderopvang Buitenbeentje in het West-Vlaamse Langemark zijn afgesloten en vanaf vandaag verboden terrein voor meer dan zestig kinderen. Oorzaak: één koppel dat al jarenlang klaagt over geluidshinder. “We testen nu uit of de speeltuin verplaatsen zin heeft”, klinkt het bij de gemeente. “Voor dat soort mensen zal het nooit rustig genoeg zijn”, waarschuwt vrederechter Lode Vrancken.

De helft van de speelplaats van het Buitenbeentje is vanaf vandaag verboden terrein, tot grote spijt van de kinderen en de medewerkers van de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang. Het is al de zoveelste tegemoetkoming van de gemeente aan één klagend koppel zeventigers dat sinds het optrekken van het nieuwe gebouw in 2011 brieven stuurt over geluidshinder en met gerechtelijke stappen dreigt.

Zo klaagden ze eerst over het tikkende lawaai van fietsende kinderen over de nieuwe regendeksels op de speelplaats. De gemeente liet daarop alle regendeksels van een dempend rubberlaagje voorzien. Daarna volgde een brief over een gebrek aan nachtrust door de spelende kinderen waarna beslist werd om pas vanaf 8 uur ‘s ochtends kinderen toe te laten om buiten te spelen. Nu is er overdag te veel overlast ‘omdat het geluid van de kinderen te fel weergalmt tussen de gebouwen’ en wordt de verplaatsing van de speeltuin gevraagd omdat die te dicht bij de woning van de klagers ligt.

Decibelmeter

VTM NIEUWS ging aan de klagende buren vragen waar ze precies last van hebben, maar ze willen niet reageren, ook niet over het hek dat er nu staat. VTM NIEUWS testte het effect zelfmet een decibelmeter. Dichtbij haalden de kinderen ongeveer 85 decibel, dat is het geluid van een zware vrachtwagen. Aan de andere kant, zo’n 20 meter verderop dichtbij de buren, was dat 10 decibel minder. Dat is 10 keer stiller ook. Toch is het niet zeker dat het hek blijft.