Heidi Van Tielen zette de Student Kick-Off ON FIRE met Patje Krimson 07u50

De Life Swap is van start gegaan! Sam & Heidi ruilen een week lang volledig van leven! Het begon meteen extreem pittig voor Heidi want zij moest voor de allereerste keer draaien op de Student Kick-Off als vervanger voor Sam De Bruyn! Samen met Patje Krimson zette ze vannacht het Sint-Pietersplein in Gent ON FIRE!