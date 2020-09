Heidi De Pauw: “Moedige beslissing om klacht neer te leggen, iedereen zou dat moeten doen” HLA

10 september 2020

21u34

Bron: VRT 0 “Iedereen die slachtoffer wordt van dergelijke feiten, zou klacht moeten indienen”, vindt Heidi De Pauw, CEO van Childfocus. Ze verwijst daarbij naar de klacht tegen onbekenden van Stan Van Samang nadat naaktfoto’s van hem werden verspreid via internet en in Whatsappgroepen.



“Childfocus heeft dagelijks te maken met jongeren die melding maken van foutgelopen sexting”, vertelt De Pauw in De Afspraak op één. “Via onze noodlijn 116 000 merken wij dat het voor iedereen een drama is wanneer seksueel getinte beelden of naaktfoto’s verspreid worden. Mensen staan in zo’n situaties heel vaak alleen en zitten met een groot gevoel van schaamte”, vertelt De Pauw. De Childfocus-CEO benadrukt dat wie dergelijke foto’s maakt, geen fout maakt en al zeker niet strafbaar is. “Diegene die de foto verspreidt, die een naaktfoto uit de privésfeer haalt en het vertrouwen van de zender schendt, die persoon maakt een fout”, klinkt het.

De Pauw vindt de beslissing van Van Samang om naar buiten te treden en een klacht in te dienen heel moedig. “Wat Stan Van Samang vandaag gedaan heeft, is een heel krachtig signaal. Wij zien dagelijks kinderen en jongeren die hetzelfde hebben meegemaakt, en er niet durven over praten”, vertelt ze. “Wij moedigen iedereen dan ook aan om een klacht neer te leggen als hun vertrouwen op die manier wordt geschaad. Blijf niet alleen zitten met het probleem.”

