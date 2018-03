Heethoofd slaat politieman knock-out na carnavalstoet in Maaseik - familieleden gaan door lint bij zijn arrestatie

12 maart 2018

Het carnaval in Maaseik is zondag in mineur geëindigd door een geval van zware agressie tegen de politie Maasland. Een agent werd knock-out gemept, en daarna raakten een aantal andere agenten ernstig gewond toen familie en omstaanders probeerden om de dader uit het politievoertuig te bevrijden. Dat maakte politie Maasland vandaag bekend.