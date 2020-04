Heet weekend voor de boeg in woonzorgcentra: “Resultaten van coronatests zullen nieuwe fase inluiden” SVM

10 april 2020

14u45

Bron: Belga 4 "Het wordt in álle opzichten een heet weekend voor de woonzorgcentra.” Dat zegt Margot Cloet als gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. "De resultaten van de coronatests zullen dit weekend bekend raken en dat zal een nieuwe fase inluiden. Die zullen wellicht ook aanleiding geven tot nieuwe maatregelen."



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Dat de situatie in de woonzorgcentra dramatisch is, bleek vandaag nog maar eens uit de cijfers die op de persbriefing van het nationaal crisiscentrum werden bekendgemaakt: 45 procent van de corona-overlijdens in Vlaanderen zijn te betreuren in de woonzorgcentra.

"Gelukkig kunnen we een beroep doen op een grote solidariteit en zullen de ziekenhuizen bijspringen om de zorg in rusthuizen te ondersteunen. Iedereen doet zijn uiterste best nu we in een tijd leven waarin het ondenkbare zich voordoet", aldus Cloet. "Ook Artsen Zonder Grenzen heeft al een aanbod gedaan om instellingen voor ouderenzorg te ondersteunen. Dat is toch ook een belangrijk signaal."

“Flirten met kritieke grens”

Normaal zouden in het komende paasweekend de diensten in de woonzorgcentra op een lager pitje draaien door de feestdagen. "Maar dat zal er dit jaar niet bij zijn", zegt Cloet. "Het zal integendeel nodig zijn om nog een tandje bij te steken."

Het tekort aan beschermingsmateriaal (mondmaskers, schorten, hangels) en sedatiemedicatie blijft een precaire situatie. "We flirten met de kritieke grens”, klinkt het. Producenten en distributeurs van beademingstoestellen zouden dan weer extra inspanningen moeten leveren om meer zuurstofapparatuur te leveren. "De verdeling van die apparaten zou dan via de apothekers georganiseerd worden", besluit de topvrouw van Zorgnet-Icuro.

Lees ook: “België heeft braaf de WHO gevolgd, maar de WHO was fout”: Marc Wathelet, ‘dramaqueen’ volgens De Block (+)