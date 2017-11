Heel weekend geen treinen tussen Hasselt en Sint-Truiden Redactie

12u20

Bron: Belga 0 photo_news Het treinverkeer tussen Hasselt en Sint-Truiden wordt onderbroken vanaf vrijdag 23.45 uur tot en met maandagochtend 04.30 uur. Er rijden geen treinen omdat Infrabel in de Hefveldstraat in Hasselt een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder de sporen zal plaatsen. Om de reizigers op te vangen, legt de NMBS tijdens het weekend vervangbussen in tussen beide stations. Dat meldt Infrabel in een persbericht.

Reizigers die de vervangbussen van de NMBS willen nemen, moeten rekening houden met een half uur extra reistijd komend weekend. Bijgevolg verschuift ook de dienstregeling tussen Hasselt en Genk met telkens een half uur. "Maandag kunnen de treinen opnieuw normaal rijden en zijn er geen gevolgen meer voor het treinverkeer", zegt woordvoerder van Infrabel, Frédéric Petit.

De fiets- en voetgangerstunnel die in de Hefveldstraat moet komen is 25 meter lang, 5 meter breed en 3 meter hoog. Tijdens de plaatsing zal de overweg afgesloten zijn voor alle verkeer, ook voor voetgangers en fietsers. Sinds maandag 6 november is de overweg al definitief gesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers die de Hefveldstraat willen oversteken, is er tijdens het weekend een omleiding voorzien van zo'n 1,2 kilometer.

De ingebruikname van de tunnel is gepland in de zomer van 2018 en moet de bestaande overweg in de Hefveldstraat vervangen. De nieuwe fiets- en voetgangerstunnel moet voor een nog hogere veiligheid voor de weggebruikers en het treinverkeer zorgen. Infrabel investeert ongeveer 1,4 miljoen euro.