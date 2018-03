Heel wat slip- en valpartijen door spekgladde wegen: een overzicht per provincie Regioredactie

02 maart 2018

13u01

Bron: Eigen berichtgeving 1285 De winterse neerslag die voorspeld was, heeft ons land bereikt. Vooral in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant zijn de wegen spekglad en dat laat zich voelen in het verkeer. Ook de ziekenhuizen zien heel wat voetgangers en fietsers binnenkomen, al dan niet met breuken. Een overzicht van de problemen per provincie.

Vooral in West-Vlaanderen blijkt het spekglad. Zo waren er slippartijen op de A19 (oprit richting Ieper), E17 (ter hoogte van Zwevegem richting Frankrijk) en op de R8 in Kortrijk. De wegpolitie sloot zelfs even de nieuwe A11-snelweg tussen Brugge en Knokke af voor het verkeer. Daar gebeurden rond de middag talloze ongevallen. "De strooidiensten moeten eerst hun werk doen", zei de West-Vlaamse wegpolitie. Dat is intussen ook gebeurd.

Ook in Zeebrugge zijn de wegen door een regenbui kort na de middag spiegelglad. Een trucker ging langs de Albert II-laan aan het slippen en belande op z'n zijkant. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

In de Stationsstraat in Moen (Zwevegem) raakten vrachtwagens de licht hellende straat niet boven. De strooidienst moest daar de problemen komen oplossen. In dezelfde straat belandde een terreinwagen tegen de gevel van een woning. Nog in Zwevegem, in de Sint-Arnoutstraat, ging een wagen van de weg af en belandde in een weide. Dat gebeurde ook in Kooigem bij Kortrijk.

Ook in de regio rond Ieper zijn tal van ongevallen gebeurd op het gladde wegdek. In de Roeselarestraat tussen Ieper en Langemark zijn twee voertuigen in de gracht beland. Niemand raakte gewond. De strooidiensten zijn massaal uitgerukt.

De politie van de zone Vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) en ook de naburige korpsen hebben de handen vol, klinkt het. Ook de ziekenwagens zijn er druk gevraagd door verschillende slip-, glij- en valpartijen. In de regio Kortrijk-Roeselare is het medisch rampenplan afgekondigd. Er is bijstand gevraagd van ziekenwagens van het Rode Kruis om de hulpdiensten bij te springen.

In de ziekenhuizen in West-Vlaanderen bleef het in de voormiddag rustig. Pas sinds de middag zijn er in het AZ Damiaan in Oostende een aantal opnames - een zestal - geweest voor valpartijen wegens gladheid.

Op de spoeddienst van het AZ Groeninge in Kortrijk een ander verhaal. Daar was het al sinds 11.30 uur enorm druk. Het ziekenhuis kreeg tot nu toe 111 patiënten binnen van wie er 37 gewond raakten bij een valpartij door gladheid. Het gaat dan vooral om voetgangers of fietsers. De meesten liepen breuken en snijwonden op. Het ziekenhuis kondigde een intern noodplan af waardoor extra personeel werd opgeroepen.

In Oost-Vlaanderen, in de gemeente Assenede, zijn deze middag al minstens zeven ongevallen gebeurd. Opvallend genoeg kreeg de politie de meldingen allemaal binnen tussen 12.50 uur en 13.20 uur. "Daarna zijn er ongetwijfeld nog ongevallen gebeurd, maar die zijn niet gemeld geweest."

Op Facebook verschijnen ondertussen meldingen van kleine botsingen, onder meer in Evergem. Het blijft telkens bij blikschade. Op het kruispunt van de expresweg E34 en de Stoepestraat verloor een bestuurder de controle over zijn auto, hij belandde in de gracht maar raakte niet gewond. Elders in de politiezone Assenede/Evergem reed een bestuurder tegen een duiker en belandde nog een andere in de gracht. Meestal gaat het om blikschade, bij één aanrijding was er sprake van lichtgewonden.

Nog in het Meetjesland ligt de expresweg N49 er gevaarlijk bij. Rond 13 uur kwam het er richting Knokke tot een botsing met drie voertuigen, er vielen weliswaar geen gewonden. De rijweg is er ondertussen wel volledig versperd door een slippende truck die zijn lading verloor. In de Waterpolder in Middelburg slipte ook een vrachtwagen. Die kwam tot stilstand tegen enkele betonblokken. "We verwachten nog veel overlast door het gladde wegdek", klinkt bij persofficier John Van Acker van de politiezone Maldegem. Ook op de voet- en fietspaden in de buurt is het opletten geblazen.

De Gentse politie bleef er tot half drie deze namiddag kalm bij. "Op de weg is het een dag als een ander", klinkt bij. "We hebben twee ongelukken gezien, en die hadden niets te maken met gladheid."

Ook de politie deelde in de brokken. Een busje van de federale slipte aan de verkeerswisselaar van Haasdonk en knalde op wegsignalisatie. Ook een Tesla moest eraan geloven. Dat gebeurde in de richting van Gent. Een bestuurder van een BMW slipte ter hoogte van Kruibeke bij een remmanoeuvre en raakte zwaargewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis van Sint-Niklaas.

Nog op de E17, maar dan in de andere richting, botsten een bestelwagen en een personenwagen ter hoogte van Sint-Niklaas. Een vrachtwagenchauffeur die daardoor moest uitwijken, verloor de controle over zijn truck. De vrachtwagen slipte, ging in schaar en ramde een betonnen vangrail. Door het ongeval kon het verkeer zowel op de hoofdrijbaan als de parallelweg maar moeilijk passeren. Er vielen geen gewonden.

Ook in Vlaams-Brabant, in de regio rond Leuven, is het sinds de middag spekglad. In Heverlee kwamen verschillende (jonge) fietsers ten val. Een iemand moest met een hoofdwonde worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Een andere fietser (16) slipte tegen een geparkeerde wagen, diens spiegel brak af. Nog in Heverlee reden op de Geldenaaksebaan een vrachtwagen en personenwagen tegen elkaar. Hier vielen geen gewonden.

Ook een 18-jarige studente uit Wilsele kwam op de spekgladde Grote Markt in Leuven met haar fiets ten val. Het meisje raakte niet meer recht. Ze werd met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. Omdat er tijdens de vaststellingen van het ongeval nog enkele fietsers tegen de grond gingen, werd de Grote Markt een tijd afgesloten tot de strooidiensten hun werk hadden gedaan.

Ook drie waterlekken in de regio Leuven: in de Andreas Vesaliusstraat moest de watergroep ter plaatse komen na een lek aan een nieuwe wateraansluiting ter hoogte van het zorgcentrum. Ook in de Dekenstraat ontstond ter hoogte van het Van Den Heuvel-instituut een waterlek. Het water spoot op de stoep naar boven tot zo’n meter hoog. De watertoevoer werd afgesloten. Gevolg: een echte ijsspiegel. Stad en universiteit moesten er zout strooien.

Ook in de Maria-Theresiastraat was er een waterlek in een woning: het water liep er de straat op en bevroor onmiddellijk. Er werd zout gestrooid om het voetpad weer begaanbaar te maken.

Maar vooral veel partijen in de regio: een 52-jarige vrouw uit Glabbeek kwam in de Bondgenotenlaan ter hoogte van de Van Benedenstraat ten val. De dame raakte niet meer recht. Ze werd met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Op het Lijnloperspad in Wilsele ter hoogte van de Duitse brug kwam een dame ten val met haar fiets. Een 63-jarige vrouw uit Bierbeek kwam tijdens het zout strooien voor de bank in de Vital Decosterstraat ten val. Ook zij moest met een ziekenwagen afgevoerd worden, net als een 77-jarige vrouw uit Kessel-Lo: zij viel in Diestsestraat. Ook een 80-jarige vrouw uit Leuven moest naar het ziekenhuis, net als een 48-jarige vrouw uit Lubbeek die op de hoek van de Locomotievenstraat en Smidsestraat in Kessel-Lo ten val kwam met haar fiets. De vrouw viel op een schouder en hoofd. Ze werd met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis.

In Wallonië gebeurden op de snelweg A54 tussen Charleroi en Nijvel al zeker drie ongevallen nadat automobilisten er aan het slippen gingen. Niemand raakte ernstig gewond. Ook op de E42 gebeurde een ongeval ter hoogte van Gouy-lez-Piéton.