Heel wat nieuwe cipiers, maar uitstroom is groter dan instroom

30 maart 2018

20u03

Bron: Belga 0 In februari en maart werden over heel België ruim 70 cipiers aangeworven en de komende twee maanden komen daar nog eens minstens 80 gevangenisbewakers bij. Dat laat minister van Justitie Koen Geens in een mededeling weten. De uitstroom is echter groter dan de instroom, waardoor het totale aantal voltijds equivalenten (fte's) lager ligt dan enkele maanden geleden.

Op 1 februari gingen 33 nieuwe gevangenisbewakers aan de slag en op 1 maart waren dat er 38. Volgende maand treden 50 cipiers in dienst. Op 1 mei komen daar naar verwachting opnieuw 30 mensen bij, al is het mogelijk dat dat laatste cijfer nog stijgt aangezien het resultaat van de selectietest in december 2017 nog niet volledig gekend is, luidt het in de mededeling.

De aanwervingen zijn bedoeld om zowel het vertrek van personeelsleden op te vangen als om het personeelsbestand te doen groeien. Ze kaderen in een protocolakkoord dat vakbonden en overheid eind mei 2016 afsloten om een einde te maken aan een wekenlange gevangenisstaking. De regering beloofde toen om het personeelskader op te vullen tot 7.075 fte's, wat neerkwam op de aanwerving van 480 voltijdse equivalenten, onder wie 386 cipiers. Maar ook de uitstroom van het personeel zou opgevangen worden met een één-op-één-vervanging, zo werd afgesproken.

Uitstroom

Uit cijfers die werden opgevraagd bij het kabinet van minister Geens blijkt dat het aantal bewakers uiterst licht steeg, van 6713,06 voltijds equivalenten op 1 januari 2018 naar 6715,68 fte's op 26 maart dit jaar. Eind november 2017 stond de balans echter nog op 6.771 bewakers.

Het klopt dat de uitstroom groter is dan de instroom, geeft Matthias Colpaert van het kabinet Geens toe, "maar we zijn dit aan het keren en we introduceren een systeem waardoor we daar constant op inspelen. De huidige aanwervingen zijn daar een voorbeeld van."

Om in voldoende aanwervingen te kunnen voorzien, lanceert Selor momenteel een nieuwe oproep om zich in te schrijven voor de job van penitentiair bewakingsassistent. Dat kan nog tot en met 12 april via de website van het selectiebureau van de overheid.