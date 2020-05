Heel wat mensen komen ondanks huidige maatregelen nu al samen in parken: “Het doet deugd om buiten te komen” MVW

08 mei 2020

19u26 44

Vanaf zondag worden de coronamaatregelen verder versoepeld. Elk gezin mag dan vier mensen uitnodigen. Toch wachten heel wat mensen niet tot zondag om samen te komen. In het Mechelse Vrijbroekpark was het vrijdagmiddag al gezellig druk. Maar minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) is formeel: de versoepeling is pas zondag, en er zal morgen nog gecontroleerd worden.

Officieel is het nog wachten tot zondag, maar bij veel mensen zit de versoepeling van de maatregelen al goed in de hoofden. Veel mensen vonden vrijdag al hun weg haar het park. “Er komt nog minder volk nu, ik denk dat er morgen en overmorgen veel meer volk komt”, zegt Robert Vermeulen, die samen met zijn vrouw met twee vrienden had afgesproken. “Het is nu de eerste keer in twee maanden, buiten voor mijn werk, dat wij buitenkomen. Dat doet eens deugd.”

Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) benadrukte eerder al om de nieuwe versoepeling - de regel van vier - heel nauwgezet op te volgen en er ook pas zondag mee van start te gaan.



