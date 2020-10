Heel Frankrijk dreigt volgende week op rood gezet te worden door Buitenlandse Zaken KVDS

02 oktober 2020

11u29

Bron: Belga 30 Heel Frankrijk dreigt volgende week rood te kleuren op de coronakaart van Buitenlandse Zaken. Dat was vrijdag te horen op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. “We willen daar nu al voor waarschuwen”, aldus woordvoerder Steven Van Gucht.

Momenteel zijn er nog enkele oranje zones in Frankrijk. Reizigers uit België kunnen erheen, maar er wordt aangeraden om een verhoogde waakzaamheid in acht te nemen. Bij code rood wordt reizen naar het desbetreffende gebied “ten zeerste afgeraden”.

Ernstig

Op de Europese coronakaart van Buitenlandse Zaken was vorige week al te zien dat het aantal rode regio's in Frankrijk sterk toenam. “Als de situatie verder verslechtert de komende week, moet u er rekening mee houden dat heel Frankrijk op rood gezet kan worden”, aldus Van Gucht. “Momenteel is dat al het geval voor een aantal andere landen, zoals Malta, Luxemburg, Roemenië en Tsjechië. Vanaf vandaag geldt code rood ook voor heel IJsland.”





Viroloog Marc Van Ranst toont op Twitter hoe ernstig de situatie precies is, aan de hand van een kaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en –bestrijding (ECDC). België telde de afgelopen veertien dagen 191 bevestigde gevallen van het coronavirus op 100.000 inwoners. In Frankrijk is dat 237 per 100.000 inwoners. Spanje - dat al helemaal rood is ingekleurd - telt 330 bevestigde gevallen per 100.000 inwoners.

België: 191 gevallen/100.000/14 dagen

Nederland: 200

Spanje: 330

Frankrijk: 237

Duitsland: 31

Italië: 39

VK: 113 pic.twitter.com/CEbBUn7cHi Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link