Heel even paniek door naald in mandarijntje in Mechelen: "Accidenteel voorval" Wannes Van Sina

10 oktober 2018

14u33

In het Mechelse dienstencentrum Den Abeel is deze middag alle fruit uit omloop genomen na de vondst van een naald in een mandarijntje. De politie zette zich meteen op de zaak, maar inmiddels blijkt het om een accidenteel voorval te gaan.

De naald zat verstopt in een mandarijn bij een 1-euromaaltijd. Voor zover bekend raakte niemand gekwetst. Meteen na de vondst werd geen enkel risico genomen: alle betrokken dienstencentra en gezinnen die het fruit kregen, moesten ze weggooien.



Even bestond de vrees dat een dader zich misschien had laten inspireren door de jonge kerel die in september Australië in rep en roer zette door 'als grap' naalden te verstoppen in aardbeien. De politie Mechelen-Willebroek startte een onderzoek naar de herkomst van de naald.

Ongelukkige samenloop

Al snel bleek het echter om een ongelukkige samenloop van omstandigheden te gaan. "Medewerkers van het dienstencentrum bevestigen dat na een eerdere activiteit enkele naalden achterbleven op de grond en vervolgens werden opgeruimd", stelt de politie. "Vermoedelijk werd hierbij een naald over het hoofd gezien, die bij een daarop volgende kinderactiviteit spelenderwijs in één van de mandarijntjes werd gestoken." In de overige mandarijnen werden geen naalden meer aangetroffen.

"Wij zijn opgelucht over de snelle duidelijkheid die het onderzoek heeft gebracht en dat het een accidenteel voorval betreft", reageert de Mechelse burgemeester Bart Somers (Open Vld). "We zullen bekijken welke lessen we hieruit kunnen trekken om zulke feiten in de toekomst te voorkomen."