Heeft wolvin Naya opnieuw een schaap doodgebeten? ADN

22 maart 2018

19u44

Bron: Belga 52 Wolvin Naya heeft mogelijk opnieuw een schaap doodgebeten. Deze keer in het grensgebied tussen Balen en Leopoldsburg, in de nacht van 20 op 21 maart. "Naya sloeg toe in de nabijheid van het militair domein. Maandenlang gedroeg ze zich voorbeeldig en kleurde ze mooi binnen de lijntjes van het militair domein in Leopoldsburg, waar ze leefde van reeën en everzwijnen, maar nu heeft ze zich mogelijk opnieuw aan een schaap vergrepen", zegt Jan Loos van de vzw Landschap.

De schadelijder woonde in februari de infoavond over wolven in Leopoldsburg bij en hij verwittigde meteen het meldpunt welkomwolf.be, dat op zijn beurt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) op de hoogte bracht. "Het INBO heeft onmiddellijk de gegevens van de gps-tracker voor de uren rondom de aanval op het schaap opgevraagd in Duitsland om na te gaan of Naya op de plaats delict was, " zegt Jan Loos, die achter de website zit.

Het slachtoffer was een oud schaap. "De eigenaar van het schaap blijft, net als de eigenaar in Meerhout, zeer positief tegenover de aanwezigheid van de wolf, als we ervan uitgaan dat het om een wolf ging. De man zal aan de Vlaamse overheid geen schadevergoeding vragen, hoewel hij weet dat het mogelijk is", aldus Loos. "We hadden de nieuwe aanvallen op huisvee al eerder voorspeld. In haar gevestigde territorium weet Naya immers hoe ze wild moet verschalken. In een cultuurlandschap, dat door mensen wordt beheerd, zijn schapen of geiten een gemakkelijke prooi."

"We zijn ontroerd door zoveel gastvrijheid en vergevingsgezindheid vanwege de bevolking voor wolvin Naya, maar we stellen ook vast dat dit schaap niet door schrikdraad beschermd was. Intussen loopt Naya al ruim twee maanden tussen 400 schapen, die achter schrikdraadrasters grazen. Dat stelt ons voor een maatschappelijke keuze: aanvaarden we de wolvenschade en vergoeden we gewoon de schadelijders of zetten we in op preventie door veehouders te informeren over de inzet van schrikdraadrasters" aldus Jan Loos.

Wolvin Naya stak op 2 januari vanuit Nederland de grens over naar ons land. Een tweede wolf, die in Limburg was opgedoken, kwam zondag 11 maart om het leven na een aanrijding met een auto in Opoeteren.