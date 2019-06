Heeft N-VA genoeg van federale getalm? “De Wever wil niet meer wachten met vorming Vlaamse regering” TT

25 juni 2019

07u07

Bron: De Tijd 11 N-VA-voorzitter en Vlaams informateur Bart De Wever zou, een maand na de verkiezingen, tot het besef zijn gekomen dat het geen enkele zin meer heeft om te wachten met de vorming van een Vlaamse regering tot er ook federaal schot in de zaak komt. Hij zou op Vlaams niveau dan ook snel een versnelling hoger willen schakelen, waarschijnlijk met CD&V en Open Vld. Dat schrijft De Tijd vandaag.

De federale regeringsvorming zit in een complete impasse. Informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) werken achter de schermen verder, al neemt Reynders begin deze week een pauze om zijn kandidatuur als secretaris-generaal van de Raad van Europa te verdedigen. Maar het ziet er steeds meer naar uit dat de twee maandag voor de derde keer naar de koning moeten zonder enig concreet resultaat in handen. De PS zou niet bereid zijn om aan eender welk gesprek met de N-VA deel te nemen, hoe verkennend en informeel ook. De Franstalige socialisten spreken enkel nog over de Brusselse en Waalse regeringsvorming.

De volledige stilstand op federaal niveau lijkt nu ook De Wever te hebben doen beseffen dat de vertragingsmanoeuvres op Vlaams niveau geen zin hebben. De N-VA verkondigde voor de verkiezingen altijd dat er zo snel mogelijk een Vlaamse regering zou moeten komen, om met dat front federaal de onderhandelingen aan te vatten. Maar bij CD&V en Open Vld valt te horen dat er al weken niet meer inhoudelijk met De Wever is gesproken. Enkel Vlaams Belang mocht al langs voor een derde, inhoudelijk, gesprek, maar dat is ook al anderhalve week geleden.

Door de gesprekken met Vlaams Belang kon De Wever de afgelopen weken de kat uit de boom kijken. Maar stilaan begint de tijd te dringen. Ook Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zelf verklaarde zondag op VTM Nieuws al dat hij de kans klein acht dat zijn partij uiteindelijk in de Vlaamse regering terecht zal komen.

Verwacht wordt dan ook dat er de komende dagen schot in de Vlaamse zaak zal komen en dat er formele gesprekken opgestart zullen worden. Allicht gaat De Wever gewoon voor een verderzetting van de huidige meerderheid met CD&V en Open Vld. Andere opties, zoals een Bourgondische coalitie met Open Vld en sp.a, worden weinig waarschijnlijk geacht.