Hedebouw (PVDA) over PS en sp.a: "Het zijn blingblingsocialisten"

Bron: De Volkskrant Raoul Hedebouw (PTB/PVDA); 'Cool Raoul' Hedebouw, de sympathieke smoel van de PTB. De politicus die stakers niet uitspuwt, maar hen omarmt. Anno 2017 heeft het marxisme in België een vriendelijk gezicht gekregen, schrijft De Volkskrant. Zij trokken een dag met het parlementslid op. Wij bundelden enkele quotes.

Een peiling uit oktober toont dat, mochten er nu al federale verkiezingen zijn, de PS fors verliest in Brussel en Wallonië. Het zijn vooral de groenen, Ecolo, en het extreemlinkse PTB die met de stemmen gaan lopen. Die laatste zou in het zuiden van het land de vierde partij worden. Radicaal-links gaat dan wel een aantal procenten vooruit, er is nog een kloof met traditioneel links. Die noemt Raoul Hedebouw, federaal parlementslid voor PVDA-PTB, in De Volkskrant "blingblingsocialisten".

"In theorie zijn ze links, in de praktijk voeren ze een rechts beleid", zegt hij. "Met de PS hebben linkse stemmers twintig jaar rechts beleid gekregen. Met de PTB, kameraden, krijg je links!" Zijn partij profiteert bovendien van de schandalen die zich bij de Parti Socialiste het afgelopen jaar hebben afgespeeld.

"Er is een ander politiek paradigma mogelijk. Ik moet met mijn beide voeten op de grond blijven. Maar er is iets aan het verschuiven, dat voel je", zegt hij ook. Hedebouw heeft dan wel veel aanhangers in het zuiden van het land, er is ook kritiek. Velen zien in de mediagenieke marxist een gevaar. Zo wordt gezegd dat de partij van buiten gematigder oogt, maar binnenin nog altijd even rigide is dan vroeger - toen het dweepte met communistische dictators en een fout verleden. Daarover zegt Hedebouw nog: "Ja, wij zijn marxistisch, maar dat is geen geheim. Wij gaan niet akkoord met het kapitalisme, dat onze natuur kapotmaakt en mensen tot de burn-out toe uitput. Mensen moeten niet op ons stemmen om een links kleurtje te geven aan een regering die verder rechts bestuurt. Wij willen echt een ander systeem." Voor Hedebouw leven we "in België, niet in een democratie".