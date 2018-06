Hebben N-VA en Open Vld een voorakkoord in Oostende? Opgestapte N-VA-mandataris pakt uit met intern mailverkeer TVA

07 juni 2018

13u14

Bron: Eigen berichtgeving 3 Is er een voorakkoord tussen oppositiepartij N-VA en meerderheidspartij Open Vld? Hendrik Wallijn, ex-voorzitter van N-VA die nu zijn eigen lijst Oostende Koningin (OK) lanceert, beweert van wel. Hij pakt uit met een resem interne mails van bij N-VA die het voorakkoord moeten bewijzen. Daarin staat onder meer dat Vlaams minister Bart Tommelein (Open Vld) burgemeester wordt, maar zodra hij een federaal mandaat uitoefent de sjerp naar N-VA gaat. Ook huidig schepen Martine Lesaffre van Open Vld wordt genoemd als waarnemend burgemeester.

In de documenten worden verschillende mandaten besproken. “Op wie de Oostendse kiezer op 14 oktober ook stemt, Bart Tommelein wordt burgemeester”, meent Wallijn. “Als beide partijen toch nog een derde partij erbij moeten nemen, dan zouden ze liefst CD&V hebben, anders wordt het Groen als het echt moet. Ik was bij de gesprekken aanwezig, ze dateren van november 2017. Ik verliet de N-VA onlangs, in maart, en ik ben ervan overtuigd dat dit akkoord nog steeds geldt.”

Björn Anseeuw, lijsttrekker van N-VA, doet het verhaal af als onzin. “Wij hebben de betrachting om Oostende een ander bestuur te geven. Nu kletspraat verkopen over een voorakkoord is makkelijk om een ander zwart te maken. Als hij beweert dat er een ondertekend voorakkoord is, dan moet hij het op tafel leggen. Ik heb het alleszins niet. Elke zichzelf respecterende partij toetst wel af en spreekt met collega-politici. Maar dat is iets anders dan een voorakkoord tekenen en je ziel verkopen.”

Ook Bart Tommelein ontkent een akkoord. “De mails die Wallijn aanhaalt, zijn interne documenten van de N-VA. Ik heb die mails zelfs nooit gezien. Wallijn probeerde mij te overtuigen van een voorakkoord, maar dat is hem niet gelukt. Het is niet ongewoon dat politici met elkaar praten. Zo heb ik bijvoorbeeld contacten met onder meer Groen, CD&V, Sp.a en ook N-VA. Maar van een voorakkoord is absoluut geen sprake. Ik heb nergens mijn handtekening onder gezet.”