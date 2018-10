Heb je Ellen (17) uit Beveren-Waas gezien? Ze is vermist KVDS

16 oktober 2018

13u06 121 Child Focus heeft een opsporingsbericht verspreid voor een 17-jarig meisje uit het Oost-Vlaamse Beveren-Waas. Ellen Smet verdween op zaterdag 8 september en sindsdien is niets meer van haar vernomen.

Ellen is 1,67 meter groot en heeft een stevige lichaamsbouw, zo staat te lezen in het bericht van Child Focus. Ze heeft lang bruin haar, bruine ogen en kan een hoofddoek dragen.





Wie info heeft over haar of weet waar ze zich bevindt, wordt gevraagd contact op te nemen via het gratis nummer van Child Focus op 116 000 of met de politie op 0800/30 300.