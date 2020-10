Exclusief voor abonnees

Hazenrug uit Argentinië, hertenfilet uit Nieuw-Zeeland: 80% van wild op ons bord wordt aangekocht in het buitenland



Stefan Vanderstraeten

14 oktober 2020

05u00

Nu vanaf vandaag ook op fazant en haas mag worden geschoten en het Belgisch jachtseizoen officieel geopend is, belandt de komende weken ongetwijfeld een stukje wild op het bord. “Al komen er per vijf stukken wild zeker vier uit het buitenland”, klinkt het. Uit het verre buitenland zelfs. Terwijl haas soms komt overgesprongen uit Argentinië, maakt hert vaak de oversteek uit... Nieuw-Zeeland. En is het ook dan nog goedkoper dan Belgisch hert.