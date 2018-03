Havenhuis wint in Cannes prijs voor 'beste gerenoveerde gebouw' HR

16 maart 2018

10u21

Bron: Belga 0 Het Antwerpse Havenhuis heeft in Cannes de prijs voor ‘Best Refurbished Building’ of best gerenoveerde gebouw in de wacht gesleept. Ook het Ilot Sacré in het centrum van Brussel viel in de prijzen tijdens de MIPIM Awards 2018. Dat is een van de grootste vastgoedbeurzen ter wereld en zet spraakmakende vastgoedprojecten in de kijker.

Het Havenhuis nam het op tegen het Luzhniki Stadion in Moskou (Rusland), het NOI Techpark in Bolzano (Italië) en The Silo in Kopenhagen (Denemarken). Het gebouw is de hoofdzetel van het Havenbedrijf Antwerpen. "Om een dynamische werkplek voor de werknemers van het Havenbedrijf en een ontmoetingsplaats voor de contacten van de Antwerpse havengemeenschap te creëren, stond de architecte Zaha Hadid voor een complexe uitdaging. Zij diende immers een oude en beschermde brandweerkazerne op het gekozen terrein te integreren in het nieuwe project", zegt de Havenbedrijf Antwerpen. "De prijs voor 'Best Refurbished Building' toont aan dat de architecten in hun opzet geslaagd zijn."

Het Ilot Sacré in het centrum van Brussel kreeg donderdagavond de award voor het beste residentiële project. Het project werd ontworpen door architectenbureau DDS+ voor promotor Galika Human Estate.