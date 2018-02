Havenarbeidster haalt knuppel boven na botsing: "Ze is het gewoon om haar mannetje te staan" Deze week in de politierechtbank EB

02 februari 2018

10u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een man die voor de achtste keer betrapt werd op rijden zonder rijbewijs; een chauffeur die meent dat de verkeersregels niet gelden als er 's nachts niemand op de baan is; een bestuurder die onder invloed crasht met z'n gsm in de hand en een vrouw die voor de 36ste keer veroordeeld werd. Dit stond de voorbije week onder meer op het menu in onze politierechtbank. En dan was er nog het verhaal de havenarbeidster uit Blankenberge en haar honkbalknuppel.

Rijverbod voor vrouw die knuppel uithaalt na ongeval

Een 30-jarige havenarbeidster uit Blankenberge heeft twee maanden rijverbod en 800 euro boete gekregen. Ze gedroeg zich in februari van vorig jaar niet al te fraai na een ongeval in de Zeebruggelaan in Zeebrugge. Ze botste bij een wegversmalling op een tegenligger, die haar eigenlijk voorrang had moeten verlenen. Na de aanrijding stapte de dame uit met een honkbalknuppel in haar handen.

Ze reed weg, maar het slachtoffer kon nog een foto nemen van hoe ze haar middelvinger opstak. "Het gedrag van mijn cliënte was niet goed te praten", pleitte haar advocate deze week. "Ze heeft het ongeval niet veroorzaakt, maar haar reactie was er over. Mijn cliënt is in de haven gewoon om haar mannetje te staan. Ze werd al eens aangevallen en voelde zich bedreigd. De knuppel gebruikt ze wel eens om met haar dochter te honkballen." De politierechter veroordeelde de Blankenbergse uiteindelijk niet voor het ongeval, maar wel voor vluchtmisdrijf. (SDVO)

Man (31) achtste keer betrapt zonder rijbewijs

De 31-jarige L. R. uit Ronse moest gisteren voor de politierechtbank van Oudenaarde verschijnen nadat hij al voor de achtste keer betrapt werd op het sturen zonder rijbewijs. Hij was op het moment van de feiten nog maar twee dagen vrij uit de gevangenis. "Toch is er ook positief nieuws. Hij beseft nu eindelijk dat het niet kan om een voertuig zonder rijbewijs te besturen", vertelde zijn advocaat.

Politierechter Pieter De Meyer achtte dat weinig geloofwaardig. Hij legde de man deze keer een geldboete van 4.000 euro en 5 jaar rijverbod op. De beklaagde moet ook alle proeven opnieuw afleggen. "Nog één keer en je vliegt terug de gevangenis in", waarschuwde de politierechter nog. "Enkel daar zijn we zeker dat je niet met de auto rondrijdt." (TVR)

Snelheidsduivel tegen rechter: "Er was niemand op de baan"

Een 26-jarige man uit Dilsen-Stokkem die 129 kilometer per uur reed op een plaats waar 90 kilometer van kracht is, heeft van de politierechter in Maaseik een geldboete van 531 euro gekregen. "Het was nacht en niemand was op de baan", reageerde de hardrijder tegen de rechter.

"Als ik u moet geloven, gelden de verkeersregels niet als er niemand op de baan is. Zo gaan we niet beginnen", sprak de rechter. (GBO)

Man crasht onder invloed met gsm in de hand

J.S. mocht het komen uitleggen in de Halse politierechtbank nadat hij op de Brusselse Ring in Halle in de vangrail geëindigd was. De man bleek 1,68 promille alcohol in het bloed te hebben. "Hij was met zijn gsm bezig toen hij de controle over het stuur verloor", aldus zijn advocate in de rechtbank.

Maar politierechter Dina Van Laethem wuifde dat weg. "Alcohol zat er voor niets tussen, dan?", kaatste ze terug. "Dat hij met zijn gsm bezig was terwijl hij 120 kilometer per uur reed, maakt het eigenlijk alleen maar erger." J.S. kreeg een boete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van vijftien dagen. (BKH)

Vrouw uit Herzele loopt 36ste veroordeling op

Met al 28 veroordelingen in de politierechtbank en zeven in de correctionele rechtbank verscheen de 51-jarige N.R. uit Herzele gistermorgen met een rijkgevuld strafregister in de Oudenaardse politierechtbank. Deze keer moest ze zich verantwoorden omdat ze haar rijbewijs niet had ingeleverd nadat ze bij een vorige veroordeling een rijverbod kreeg opgelegd. "Mijn rijbewijs is spoorloos", vertelde de dame. "Hoe kan ik het dan binnen brengen?"

Politierechter Cindy Stevenaert wees haar op het feit dat ze dat excuus al sinds 2003 gebruikt en dat voor haar de maat vol is. Zij legde een boete van 3.200 euro en een jaar rijverbod op. (TVR)

