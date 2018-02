Havenarbeider krijgt jaar cel na grote uit de hand gelopen betoging van 2014 FT

15 februari 2018

10u36

Bron: Belga 0 Een Antwerpse havenarbeider die betrokken was bij de rellen tijdens de nationale betoging van 6 november 2014, is vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar, met uitstel. Een student kreeg een werkstraf, twee andere havenarbeiders werden vrijgesproken.

Bij de rellen die de vakbondsbetoging van november 2014 ontsierden, raakte een honderdvijftigtal agenten gewond. Ook werden elf voertuigen in brand gestoken en 62 andere beschadigd. De Brusselse lokale politie kon in totaal 54 verdachten identificeren en oppakken. Het grootste deel van hen kreeg een rechtstreekse dagvaarding. De vier die vandaag terechtstonden, werden in november 2014 door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst, al werden ze later vrijgelaten.

Het ging om drie arbeiders uit de Antwerpse haven en een student die volgens het parket allen te zien waren op camerabeelden terwijl ze de politie bekogelden met stenen. Eén havenarbeider stond de dag na de betoging op de voorpagina van een krant en werd toen ook herkend door een politieagent. Een andere zou een verkeersbord gebruikt hebben om op de politie in te beuken.

Onvoldoende bewijs

De laatste twee hebben altijd hun aandeel betwist en vroegen de vrijspraak. Volgens hun advocaten leverden de verklaringen van de politieagenten en de camerabeelden onvoldoende bewijs. De rechtbank was het met die pleidooien eens en sprake de twee vrij. De derde havenarbeider bekende en kreeg een celstraf van een jaar met uitstel.



Ook de student gaf de feiten toe. Zijn advocaat pleitte voor een opschorting, maar dat vond de rechtbank te mild. De jongeman kreeg uiteindelijk een werkstraf van 100 uur.