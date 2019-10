Haven Zeebrugge krijgt eigen 5G-netwerk SVM

23 oktober 2019

13u43

Bron: Belga 0 De haven van Zeebrugge zal nog dit jaar over een privaat 5G-netwerk beschikken. Het havenbestuur gaat in zee met Citymesh, de operator die als enige over een licentie beschikt om 5G-netwerken op te zetten in Vlaanderen en Brussel.

Citymesh begon als aanbieder van grote wifi-netwerken in steden. Om die dienstverlening te verbeteren, kocht het in 2015 een vergunning van tien jaar voor een stuk radiospectrum. De grote spelers Proximus, Telenet en Orange waren niet geïnteresseerd in de betrokken ‘band’ op 3,5 Ghz. Twee jaar later viel op Europees niveau echter de beslissing om net die frequentie te kiezen voor 5G, de supersnelle opvolger van 4G.

“Sleuteltechnologie”

En zo kan Citymesh dus lokaal al 5G-netwerken opzetten, ook al is de veiling van nieuw 5G-spectrum momenteel geblokkeerd door politiek gekibbel. Zeebrugge springt alvast op de kar. "5G is dé sleuteltechnologie die vooral in de industrie een wereldwijde revolutie zal teweegbrengen. Onze concurrentiepositie zal erdoor versterkt worden”, klinkt het.

In een eerste fase zal het netwerk gebruikt worden voor connectiviteit naar onder meer sleepboten, camera's en kaaisensoren. Ook voor de nieuwe zeesluis zal betrouwbare connectiviteit cruciaal zijn.

Nog dit jaar operationeel

Bedrijven in de haven zullen er ook gebruik van kunnen maken voor dispatching, connectiviteit naar containerliften, trackingsystemen en kritische groepscommunicatie. "De eerste externe gebruikers van dit netwerk hebben zich reeds gemeld. Zij zullen het nieuwe netwerk gebruiken om communicatie tijdens het bouwen en onderhouden van offshore windmolenparken mogelijk te maken", zegt de haven.

De voorbereidingen voor het 5G-netwerk zijn bezig. Eind dit jaar zal een eerste deel in de voorhaven al operationeel zijn. In een tweede fase krijgt ook de achterhaven dekking.