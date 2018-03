Hasseltse wapenliefhebber gaat door het lint in Jessaziekenhuis kv

08 maart 2018

18u58

Bron: Belga 0 De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vandaag een 44-jarige militair uit Brasschaat voor wapenbezit en voor agressie in het Hasseltse Jessaziekenhuis veroordeeld tot in totaal 2 jaar en 9 maanden cel met volledig uitstel en 3.200 euro boete met uitstel voor de helft. De man had thuis geweren liggen, een revolver, bijhorende munitie, messen en werpsterren. De politie deed de wapenvondst in maart 2017. In november 2017 ging hij in het Jessaziekenhuis door het lint.

Midden november 2017 was de man aanwezig in het Jessaziekenhuis, waar hij agressief uit de hoek kwam. Hij sloeg de gsm uit handen van een man, die net vader was geworden en de familie wilde verwittigen. Een bewakingsagent van het ziekenhuis moest het ontgelden. Vijf opgetrommelde politieagenten waren ook het doelwit van de agressieveling. Een van hen had meerdere letsels opgelopen omdat de beklaagde meerdere metalen ringen droeg.

Volgens de man lag zijn medicatie aan de oorzaak van zijn gedrag. Door familiale problemen was zijn leven naar eigen zeggen ontspoord. Aan het uitstel voor de celstraf en boete zijn voorwaarden gekoppeld. De man moet in therapie gaan voor zijn psychosociale problematiek. Aan de burgerlijke partijen moet hij ruim 5.000 euro schadevergoeding betalen. Alle wapens en munitie zijn verbeurd verklaard.