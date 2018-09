Hasseltse N-VA-kandidate op Facebook: "Geen islam in ons land, allemaal naar hun eigen land", partij wijst haar terecht rvl

24 september 2018

18u46

Bron: Belga 18 De Hasseltse kandidate Shakila Kismat deelde gisteren op Facebook de boodschap "Geen islam in ons land, dat ze allemaal naar hun eigen land gaan". De Hasseltse N-VA heeft intussen een gesprek gehad met de kandidate, die ook haar excuses aanbood in een Facebookpost. Dat wordt door N-VA aan Belga bevestigd.

Shakila Kismat, die op de 27ste plaats van N-VA Hasselt staat, postte het ophefmakende bericht naar aanleiding van het VTM Nieuws-debat tussen Zuhal Demir (N-VA) en Meryame Kitir (sp.a). Ze verwijderde het bericht nadien, maar een screenshot van de post werd op sociale media gedeeld.

De Hasseltse N-VA werd gewezen op de post en zegt enorm geschrokken te zijn. Lijsttrekker Steven Vandeput heeft intussen de nodige stappen ondernomen en een gesprek met Kismat gehad. De partij benadrukt dat het een foute uitspraak was, die niet de taal en het verhaal van N-VA Hasselt weergeeft. "Uiteraard is dit niet de mening van de partij. Wij staan voor vrijheid van geloof en godsdienst", zegt Vandeput.

De kandidate is zelf ook geschrokken van de ophef en heeft haar excuses aangeboden via Facebook. "Ik liet me in de hitte van het argument over een islamschool in Genk verleiden tot een uitspraak die niet strookt met de waarden die de samenleving, mijn partij, maar ook ikzelf uitdragen", reageert Kismat. "Het debat over islamscholen en de islam in het algemeen verdient nuance en gefundeerde argumenten, geen populistische uitspraken ingegeven door emotie."

Kismat blijft wel nog kandidate voor N-VA in Hasselt. De kieslijsten zijn immers wettelijk afgesloten.