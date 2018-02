Hasseltse gemeenteraad behoudt contract met organisator Winterland IB

28 februari 2018

00u45

Bron: Belga 0 In de Hasseltse gemeenteraad heeft N-VA gisterenavond een motie ingediend om het contract te verbreken met de huidige organisator van Winterland. Maar de meerderheidspartijen stemden tegen. Dat meldt N-VA Hasselt.

Volgens Steven Vandeput (N-VA), lokaal fractieleider en federaal minister van Defensie, heeft de stad Hasselt de mogelijkheid om onder de overeenkomst uit te raken, omdat een passage in de huidige overeenkomst een eenzijdige verbreking wettelijk mogelijk maakt.

N-VA betreurt dat het bestuur met de huidige partner is voortgegaan, terwijl er slechts een kleine advertentie in Het Belang van Limburg werd geplaatst. Een concurrent van Winterland heeft een rechtszaak aangespannen tegen de stad Hasselt, aangezien die volgens N-VA niet de kans heeft gekregen om mee te doen aan de aanbesteding. De partij kaart ook aan dat de huidige Winterland-bestuurder een beslaglegging voor meer dan 300.000 euro aan openstaande schulden bij de stad Maastricht heeft.

Burgemeester Nadja Vananroye (CD&V) benadrukte dat er geen enkele grond is om de concessie te verbreken. Volgens haar zijn er momenteel enkel veronderstellingen en is er geen fout in deze zaak. Maar N-VA drukte door voor een stemming, waarna de meerderheidspartijen CD&V, sp.a en Groen tegen de motie stemden. Open Vld onthield zich, terwijl de andere oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang de motie wel goedkeurden.

"Lasterlijk en schadelijk voor de stad"

Volgens Vandeput is de zaak schadelijk en lasterlijk voor het imago van Hasselt. "Door onze motie niet te behandelen, kiest de burgemeester ervoor om de mist die rondom het Winterland-dossier hangt, niet weg te nemen. De transparantie in deze zaak is volledig zoek en dat komt de reputatie van onze stad niet ten goede", aldus Vandeput.

N-VA onderneemt voorlopig geen verdere stappen en wenst twee lopende zaken af te wachten. Ten eerste is er de rechtszaak tegen de stad Hasselt van een concurrent van Winterland, die volgens N-VA niet de kans heeft gekregen om mee te doen aan de aanbesteding. Daarnaast loopt er een schadeclaim van de stad Maastricht tegen de organisatoren van Winterland Maastricht.

Meer over N-VA

politiek

Hasselt