Hasseltse cipiers dreigen met staking: "Extra stapelbedden zijn geen optie"

19 februari 2018

14u43

Bron: Belga 2 De vakbonden ACOD en ACV hebben een stakingsaanzegging voor de Hasseltse gevangenis ingediend. De cipiers willen met de actie protesteren tegen de overbevolking in de gevangenis. Dat melden de vakbonden.

Door de overbevolking moet een deel van de gevangenen noodgedwongen op de grond slapen. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil daarom extra stapelbedden plaatsen. "Het bijzetten van bedden zonder overleg kan voor ons niet. De ervaring leert ons dat het geen tijdelijke, maar een definitieve maatregel is. We zijn tegen een dergelijke capaciteitsuitbreiding. Er zijn afdelingen die niet volledig bezet zijn, dus die moeten volgens ons eerst worden gebruikt", reageert Gino Hoppe van de ACOD.

Ook voor het ACV zijn de stapelbedden geen optie. "Binnen de kortste keren is er dan toch weer een grondslaper bij. We doen de stakingsaanzegging om de overheid onder druk te zetten en tot overleg te komen. Het is een van de problemen uit het verleden waar maar geen beweging in komt. De gemaakte afspraken moeten gewoon worden nagekomen", zegt Frank Conings. "De problemen door overbevolking zijn ook ruimer dan Hasselt, waardoor het eigenlijk een nationaal probleem is."

De actie in Hasselt staat los van de nationale stakingsaanzegging tegen de te trage aanwervingen en overplaatsingen van nieuwe cipiers. "Door de besparingen op personeel komt de dagelijkse werking in de gevangenis in gedrang. De aanwervingen duren veel te lang, waardoor het dagelijks regime niet gegarandeerd kan worden", besluit Conings.