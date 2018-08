Hasselt installeert microfoons op Dusartplein die ruzie of vechtpartij verklikken lva

11 augustus 2018

04u46

Bron: Belga 0 Op het Hasseltse Dusartplein komen over een dikke maand microfoons die kunnen oppikken of er een vechtpartij losbarst of glazen en flessen worden kapotgeslagen. Politiecamera's zoomen daar dan meteen automatisch op in, schrijven Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad zaterdag.

De Hasseltse uitgaansplek bezorgt politie en stadsbestuur al langer overuren. Met extra patrouilles en meer camera's is daar de voorbije maanden al verandering in gekomen, maar nu gaan ze nog een stap verder: via een proefproject met het Eindhovense bedrijf Sorama gaan stad en politiezone Limburg Regio Hoofdstad microfoons plaatsen die verschillende geluiden kunnen herkennen en differentiëren.

Ze pikken geen gesprekken op maar kunnen wel bijvoorbeeld een ruzie onderscheiden van een gewone babbel, zeggen burgemeester Nadja Vananroye en korpschef Philip Pirard. De camera's die op het plein staan, worden dan door de microfoons rechtstreeks naar die plek gericht en zo kan alles meegevolgd worden op het politiebureau. Ook de verlichting zit op het systeem, waardoor er extra licht geschenen wordt op de locatie.

Wat met de privacy? "Er staan nergens camera's gericht op uw woonkamer of uw terras. Alleen op openbare plaatsen", zegt Pirard.