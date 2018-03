Hasselaar (44) kroont zich tot Limburgs kampioen verboden wapenbezit Birger Vandael

08 maart 2018

12u26

Bron: Eigen berichtgeving 0 Als er een titel bestaat voor wapenbezit, dan is een 44-jarige Hasselaar zonder twijfel de laureaat in zijn provincie. Op 7 maart 2017 werd bij hem een gigantische hoeveelheid wapens aangetroffen. De man liet zich later dat jaar opnieuw gaan aan het Jessa Ziekenhuis waar hij een aantal agenten en ziekenhuismedewerkers verwondde.

Bij een bezoek aan de man trof de politie vier ingekorte enkelschotsgeweren aan, elk met een verschillend kaliber. Daarnaast werden er ook twee dubbelloops enkelschotsgeweren gevonden, alsook een revolver. Bovendien had de man allerlei verschillende patronen voor handen. Ten slotte had de Hasselaar twee vlindermessen, een nekmes met boksbeugelfunctie, een baseball bat, een springmes en twee werpsterren in zijn bezit. Voor dit wapenbezit krijgt hij een celstraf van negen maanden en een boete van 1.600 euro. De celstraf is wel met volledig uitstel.

Gelukkig had deze veertiger de aangehaalde wapens niet bij toen hij op 15 november 2017 een bezoek bracht aan het Jessa Ziekenhuis. Daar werd hij immers ontzettend agressief en bij de schermutseling raakten een aantal personen gewond. Vijf agenten behoren tot de slachtoffers, ook vier andere personen raakten gewond. In totaal stelden vijf mensen zich burgerlijke partij. Eén persoon heeft mogelijk blijvende schade aan het hoornvlies. Voor deze feiten krijgt de Hasselaar een celstraf met uitstel van twee jaar en een boete van 1.600 euro. Aan de burgerlijke partijen moet hij respectievelijk 900 euro, 900 euro, 340 euro en 1499,97 euro provisioneel betalen. De politiezone ontvangt 1.396,33 euro.