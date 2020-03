Hartverwarmend: Vlaanderen geeft opnieuw warm applaus voor de zorgverleners

19 maart 2020

22u12

De zorgverleners zijn ware helden in deze coronatijden. Vlaanderen had gisteren al een prachtig applaus in petto, maar ook vandaag kregen de zorgverleners een mooi applaus. Van Aalst tot Leuven tot Antwerpen tot Hasselt, overal gingen de handen op elkaar.