Hartverwarmend Belgisch reclamespotje wereldwijd al meer dan 12 miljoen keer bekeken

23 januari 2020

21u45 12 Een Belgisch reclamespotje van koffiemerk Douwe Egberts is in een week tijd al meer dan 12 miljoen keer bekeken op Twitter. In de hartverwarmende video is een meisje te zien dat haar liefje angstvallig probeert te verbergen voor haar vader. Onterecht zo blijkt later.

Douwe Egberts Belgium zette het reclamespotje op 12 januari online. Het werd drie dagen later op Twitter gedeeld door een Vlaamse, die het op televisie had gezien en er tot tranen toe bewogen door was. Een Amerikaanse pikte het nog enkele dagen later bij haar op en via dat laatste account ging het pas echt viraal. Ondanks het feit dat de Amerikaanse maar een paar duizend volgers heeft, werd de video meer dan een half miljoen keer geliket en meer dan 120.000 keer gedeeld.

Celebrity’s

Ook enkele celebrity’s zagen het passeren. Onder meer actrice Jameela Jamil van ‘The Good Place’, die het op haar beurt deelde met haar meer dan een miljoen volgers.





Het resultaat is dat de reclamespot van het Belgische bedrijf BBDO Belgium intussen al door meer dan 12,4 miljoen mensen werd bekeken.

